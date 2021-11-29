"مونديال العرب".. تعرف على أصحاب الأرقام القياسية

وفي تصريحات إعلامية، كشف رئيس "الفيفا"، جياني إنفانتينو، عن حماسه الشديد قبل انطلاق "كأس العرب"، مؤكدا أنها "ستكون نسخة مميزة واستثنائية لأنها الأولى من نوعها التي تقام بمشاركة كل المنتخبات العربية".وتسبب الظهور المتقطع لبطولة "كأس العرب" في عدم معرفة قطاع كبير من جماهير كرة القدم بأبطال نسخها التسع الماضية سواء على مستوى المنتخبات أو اللاعبين.والرقم القياسي الأهم، والذي يتعلق بعدد الألقاب، وهو من نصيب المنتخب العراقي الذي حصد كأس العرب 4 مرات متتالية خلال أعوام: 1964، و1966، و1985، و1988، ويليه المنتخب السعودي برصيد لقبين، حصدهما في نسختين متتاليتين بعامي 1998 و2002.منتخب الأردن هو الأكثر مشاركة في البطولة برصيد 8 مشاركات (غاب عن نسخة واحدة)، ويليه المنتخب اللبناني ونظيره الكويتي برصيد 7 مشاركات.والمنتخب الكويتي هو الأكثر خوضا للمباريات في البطولة برصيد 30 مباراة، ويليه نظيره الأردني برصيد 29 مباراة.كما أن الكويت هي الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ البطولة برصيد 48 هدفا، بينما الأردن هي الأكثر استقبالا للأهداف برصيد 57 هدفا.على مستوى عدد الانتصارات، العراق هي الأكثر تحقيقا للفوز برصيد 16 انتصارا، والأردن الأكثر تعرضا للهزيمة برصيد 16 خسارة.ونسخة عام 1966 من كأس العرب شهدت أكبر عدد من الأهداف في تاريخ البطولة خلال نسخة واحدة برصيد 111 هدفا، وتصدر قائمة هدافي البطولة، اللاعب الليبي علي البسكي برصيد 16 هدفا، ليكون الهداف التاريخي لكأس العرب عبر تاريخه.وشهدت بطولة "كأس العرب" هدفا ذهبيا وحيدا، كان عن طريق اللاعب السعودي محمد نور عام 2002، والذي أهدى المنتخب السعودي اللقب على حساب نظيره البحريني، وتم إلغاء هذه القاعدة من قبل "الفيفا" بعد ذلك.وقبل نسخة 2021، كانت نسختا 1998 و2012 شاهدتين على مشاركة أكبر عدد من المنتخبات في نسخة واحدة بمشاركة 12 فريق.وقد يساعد الظهور المنتظم لبطولة "كأس العرب" بنظام ثابت، على تحقيق أرقام قياسية جديدة، خاصة في ظل وجود تقنيات حديثة قادرة على إيجاد المزيد من الإحصائيات والأرقام الخاصة بأداء اللاعبين داخل الملعب.