ميسي يتوج بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة- عاجل

وتسلم ميسي الكرة الذهبية السابعة في تاريخه، والتي حصدها بعدما قاد منتخب بلاده الأرجنتين للفوز بلقب كوبا أمريكا، بعد التفوق على البرازيل في عقر دارها، بالمباراة النهائية.كما فاز النجم الأرجنتيني هذا العام بلقب هداف الليجا مع برشلونة، ونال مع الفريق الكتالوني لقب كأس ملك إسبانيا.وتفوق أسطورة الأرجنتين على عديد النجوم الذين نافسوه لخطف الجائزة، وأبرزهم روبرت ليفاندوفسكي (بولندا/ بايرن ميونخ)، محمد صلاح (مصر/ ليفربول)، كريم بنزيما (فرنسا/ ريال مدريد)، كيفين دي بروين (بلجيكا/ مانشستر سيتي)، كريستيانو رونالدو (البرتغال/ يوفنتوس/ مانشستر يونايتد).ونيمار (البرازيل/ باريس سان جيرمان)، إيرلينج هالاند (النرويج/ بوروسيا دورتموند)، جورجينيو (إيطاليا/ تشيلسي)، نجولو كانتي (فرنسا/ تشيلسي)، كيليان مبابي (فرنسا/ باريس سان جيرمان).