لماذا فاز الاسطورة ميسي بالكرة الذهبية؟

تعرض ليونيل ميسي لانتقادات شديدة بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2021. وكانت أبرز الانتقادات من ألمانيا التي ترى وسائل إعلامها أن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ أحق من نجم باريس سان جيرمان الجديد بالجائزة.

وتوج قائد الأرجنتين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة السابعة بتاريخه في رقم قياسي، متفوقا على ليفاندوفسكي وجورجينيو، ليحصد أبرز جائزة لكرة القدم مرة اخرى.

وأضاف الهداف التاريخي لبرشلونة جائزة 2021 إلى أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019، بعد فوزه بلقب كأس كوبا أمريكا لأول مرة مع منتخب بلاده في يوليو/ تموز الماضي.

ويستند المنتقدون إلى أن ليفاندوفسكي كان الأحق بالجائزة نظرا لأنه حصد ثلاثية العام الماضي مع بايرن وحطم العديد من الأرقام القياسية في البوندسليغا ودوري أبطال أوروبا، لكن لسوء حظه ألغي حفل العام الماضي وكان هو الأحق بالتتويج بالجائزة من ميسي نظرا لأنه حصد لقب البوندسليغا مرة أخرى العام الحالي مع بايرن وهداف البطولة كذلك.

واعترف ميسي البالغ عمره 34 عاما بنفسه خلال كلمته بعد تسلم الجائزة بأن الفوز بكأس كوبا أمريكا ربما يكون السبب الأساسي في فوزه بالكرة الذهبية لهذا العام.

وقال ميسي في كلمته في مسرح دو شاتليه بباريس ”من المذهل حقا وجودي هنا مرة أخرى. قبل عامين اعتقدت أنها ستكون المرة الأخيرة. التتويج بكوبا أمريكا كان مفتاح فوزي بجائزة العام الحالي. إنه عام مميز بالنسبة لي بسبب لقب كوبا أمريكا“.

”يعني الفوز في استاد ماراكانا بالبرازيل الكثير بالنسبة لي، وكنت سعيدا بالاحتفال مع الأرجنتينيين. لقد أمضيت مسيرة طويلة لكنه كان عاما مميزا بسبب هذا اللقب مع الأرجنتين بعد أوقات صعبة وانتقادات“.



لكن ربما يجهل البعض أن ميسي لم يكتف بلقب كأس كوبا أمريكا في 2021 رغم أنه أول لقب كبير يحققه مع منتخب بلاده، وهو الأمر الذي لطالما عرضه للانتقادات والمقارنة مع الراحل الكبير دييغو مارادونا الذي قاد الأرجنتين للقب كأس العالم 1986 عكس ميسي الذي لم ينجح في ذلك.

سبب فوز ميسي

وتوج ميسي في 2021 بلقب كأس ملك إسبانيا مع برشلونة وهداف كأس كوبا أمريكا والليغا والأكثر صناعة للأهداف في كوبا أمريكا وأفضل لاعب أيضا، لينجح في حصد الكرة الذهبية للمرة السابعة في النهاية.

وحصد ميسي، الذي انضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة مجانية من برشلونة خلال فترة الانتقالات الأخيرة، 613 نقطة مقابل 580 نقطة لليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الذي فاز بجائزة أفضل مهاجم.

واحتل جورجينيو، الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي وبطولة أوروبا 2020 مع إيطاليا، المركز الثالث بعدما حصد 460 نقطة، متفوقا على الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي صاحبي المركزين الرابع والخامس على الترتيب.