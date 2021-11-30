كل ماتريد معرفته عن مباراة العراق ضد عمان في كأس العرب

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات بطولة كاس العرب التي تستضيفها قطر في نسختها العاشرة بمشاركة 16 منتخبا.

ويدور صدام كروي مثير بين منتخبي العراق وعمان في المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب.

تقام المباراة على ملعب (الجنوب) بصافرة الحكم الهندوراسي هيكتور مارتينيز في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت العراق الخامسة مساء بتوقيت عمان.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق حسن العيدروس.

تاريخ مواجهات العراق وعمان



يتفوق المنتخب العراقي في تاريخ مواجهاته ضد عمان بعدما تفوق في 9 لقاءات مقابل 3 انتصارات للمنتخب العماني و7 تعادلات في اللقاءات الرسمية التي جمعت المنتخبين.

وبدأت اللقاءات بين المنتخبين في بطولة كأس الخليج بالنسخة الرابعة عام 1976 وفاز وقتها المنتخب العراقي بنتيجة 4-0 ثم حقق منتخب العراق أكبر فوز له في تاريخ لقاءاته ضد عمان بنتيجة 7-0 في بطولة كأس الخليج بالنسخة الخامسة عام 1979.

وواصل منتخب العراق مسلسل انتصاراته بالفوز بنتيجة 2-1 في كأس الخليج 1984 ثم كرر أسود الرافدين التفوق بنتيجة 3-2 في كأس الخليج 1986 ثم الفوز بنتيجة 4-0 في دورة الألعاب الآسيوية في العام ذاته.

وتعادل المنتخبان بنتيجة 1-1 في بطولة كأس الخليج عام 1988 ثم تقابلا في تصفيات مونديال 1990 وتعادلا بنتيجة 1-1 وفاز منتخب العراق بنتيجة 3-1 وفاز منتخب العراق بنتيجة 2-0 في تصفيات كأس آسيا عام 2000.



وفاز منتخب العراق بنتيجة 3-0 عام 1999 في دورة الألعاب العربية ثم حقق منتخب عمان فوزه الأول عام 2004 ببطولة كأس الخليج بنتيجة 3-1 وتعادلا دون أهداف في بطولة كأس الأمم الآسيوية في عام 2007.

وحقق منتخب عمان أكبر انتصاراته ضد العراق بنتيجة 4-0 في كأس الخليج عام 2009 ثم تعادلا دون أهداف في بطولة كأس الخليج 2010 وفاز العراق بنتيجة 2-0 ببطولة غرب آسيا 2012 وتعادلا بنتيجة 1-1 في تصفيات مونديال 2014 بينما فاز منتخب عمان بنتيجة 1-0.

وتعادل المنتخبان دون أهداف ببطولة غرب آسيا عام 2013 ثم تعادلا بنتيجة 1-1 في آخر لقاء جمعهما في بطولة كأس الخليج عام 2014.

تشكيل العراق

يدخل منتخب العراق مرحلة جديدة بداية من بطولة كأس العرب بعد استقالة المدرب الهولندي القدير ديك أدفوكات وتعيين المدرب زيليكو بتروفيتش القادم من الجبل الأسود.

وقال بتروفيتش في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، "فخور بقيادة المنتخب العراقي الأكثر تتويجا بهذه البطولة ولكننا بحاجة إلى بعض الوقت لتغيير واقع المنتخب".

وأضاف "مجموعتنا قوية وصعبة في كأس العرب ولكن لدينا فرصة وسنسعى لاستغلالها وحاولنا تجديد الدماء بضم عدة عناصر واعدة ومميزة بجانب عناصر الخبرة".

ومن المرجح أن يعتمد المنتخب العراقي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى فهد طاليب وأمامه رباعي خط الدفاع مصطفى ناظم وروبن سولاقا وفرانس بطرس ومدثر محمد.

ويقود خط الوسط أمجد عطوان وبجواره أحمد فاضل وبشار رسن وفي الهجوم أيمن حسين ومحمد قاسم وعلاء عباس.

وقال صالح سدير نجم المنتخب العراقي الأسبق إن المواجهة ستكون صعبة ضد عمان خاصة أنها في افتتاح المشوار ببطولة كأس العرب"، موضحا أن "منتخب العراق يدخل مرحلة جديدة مع مدرب جديد".

وأضاف، "أتمنى منح الفرصة لبعض الوجوه الجديدة للحصول على عناصر مميزة تفيد المنتخب في باقي مشوار تصفيات المونديال والإعداد لبطولة كأس آسيا 2023".

أوراق عمان

يبدو المنتخب العماني أكثر استقرارا في الفترة الأخيرة مع وجود مدرب صاحب خبرات بقيمة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش على رأس الجهاز الفني.

وقال برانكو في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة العراق "أتوقع أن نستفيد الكثير من هذه البطولة وجئنا لتحقيق نتائج مميزة في قطر".

وأضاف، "نحترم المنافسين وخاصة منتخب العراق فهو فريق مميز ونسعى لتقديم صورة مميزة بغض النظر عن أي غيابات".

ويعتمد منتخب عمان على تشكيلته التي تضم حارس المرمى أحمد الرواحي وأمامه رباعي خط الدفاع أحمد الخميسي وجمعة الحبسي وأمجد الحارثي وفهمي الدوربين.

ويقود خط الوسط حارب السعدي وبجواره أرشد العلوي وجميل اليحمدي مع ثلاثي الهجوم محسن جوهر وصلاح اليحيائي وخالد الهاجري.

وقال حمزة الجمل مدرب ظفار العماني الأسبق إن "المباراة ستكون قوية بين منتخبين يملكان مقومات تقديم كرة قدم جميلة ومميزة".

وأوضح الجمل أن "منتخب عمان لديه عناصر خبرة مثل محسن جوهر والسعدي واليحيائي ولديه توليفة ثابتة مع المدرب برانكو وهو ما يرجح كفته".