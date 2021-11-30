وكلاء ديمبلي يهددون برشلونة

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "هذا الأسبوع من المقرر عقد جلسة يمكن أن تكون حاسمة للغاية في مستقبل اللاعب، وقال وكلاؤه إنه في حالة عدم التوصل لاتفاق لتمديد العقد فلن يستمعوا لأي عرض في يناير/كانون الثاني مهما كانت أهميته، وسيرحل مجانا في الصيف".وأضافت الصحيفة: "يلعب الطرفان حيلهما الأخيرة، وترى إدارة برشلونة أنه لم يعد هناك مجال للتفاوض لأن اللاعب سيكون بمقدوره التوقيع لأي نادٍ في يناير، وبالفعل تم تحسين العرض المقدم رغم الظروف الاقتصادية الصعبة".وأشار التقرير، إلى أن مسؤولي برشلونة لديهم شعور جيد نحو بقاء ديمبلي، الذي أكد للإدارة الرياضية والمدرب أن نيته هي الاستمرار للعب دور مهم في الفريق ومواصلة التطور.وأفادت الصحيفة، أنه رغم كلمات ديمبلي، لكن وكيله استمر في المماطلة دون قبول عرض برشلونة الأخير، الذي كان ينص على التجديد لثلاثة مواسم مع الحفاظ على الراتب الأساسي بجانب متغيرات حسب الأهداف، ويدرك النادي أن اللاعب لديه عروض أقوى.وأوضحت "سبورت"، أن بعد استبعاد وكلاء ديمبلي رحيله في يناير، فإنهم يرون أن رحيله مجانا في الصيف سيكون عملا عظيما من أجل الحصول على مكافأة انتقال كبيرة من ناديه المقبل، لكن كل شيء سيحسم خلال الأيام القليلة المقبلة.