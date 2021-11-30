منتخبنا للشباب يرتدي الطقم الأبيض أمام لبنان في النهائي

أقيم، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الفني للمباراة النهائية لبطولة ايرثلنك لاتحاد غرب آسيا الثانية للشباب التي ستقام غدًا الأربعاء في ملعب المدينة الدولي عند الساعة السابعة مساءً بحضور المدراء الإداريين للمنتخبين.



في بداية المؤتمر، تحدثَ مشرف البطولة، احمد قطيشات، بضرورة إخراج المباراة بالصورة الجميلة، وحث المنتخبين بالاستمتاع بالأجواء والتنافس".

وأضافَ: أهنئ العراق باستضافة هذا النهائي للمرة الاولى في بغداد، وأطلب من الجميع إنجاحَ هذه المباراة لانها اختتامٌ لبطولة ناجحة بامتياز".

من جانبه، قدم عضو اتحاد الكرة، احمد الموسوي، الشكر لاتحاد غرب آسيا على الموافقة بإقامة المباراة النهائية في بغداد والامتنان الى الاتحاد اللبناني، وتمنى ان تظهر المباراة بمستوى فني مميز يسعد الجمهورَ ويكون تتويجاً لنجاح البطولة.

وتم الاتفاق، في المؤتمر، على ارتداء منتخبنا للشباب الزي الأبيض الكامل وحارس المرمى الزي الاسود، بينما سيرتدي المنتخب اللبناني الزي الاحمر الكامل وحارس المرمى الزي الاخضر، وسيتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية في حال انتهت المباراة بالتعادل لحسم نتيجتها.