بالرمق الأخير.. العراق يخطف تعادلاً مثيراً من عمان - عاجل
تعادل المنتخب الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، بهدف مقابل هدف أمام نظيره العماني، وذلك في مستهل مبارياته ببطولة كأس العرب المقامة في قطر.
وسجل المنتخب العماني أولا عند الدقيقة 78 عبر ركلة جزاء نفذها اللاعب صلاح اليحياني، فيما أدرك المنتخب العراقي هدف التعادل عند الدقيقة 97 عن طريق ركلة جزاء أيضاً نفذها حسن عبد الكريم.
وشهدت المباراة التي احتضنها استاد الجنوب، طرد اللاعب العراقي ياسر قاسم في الدقيقة 68 من اللقاء.
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