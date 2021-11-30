بالرمق الأخير.. العراق يخطف تعادلاً مثيراً من عمان - عاجل

وسجل المنتخب العماني أولا عند الدقيقة 78 عبر ركلة جزاء نفذها اللاعب صلاح اليحياني، فيما أدرك المنتخب العراقي هدف التعادل عند الدقيقة 97 عن طريق ركلة جزاء أيضاً نفذها حسن عبد الكريم.وشهدت المباراة التي احتضنها استاد الجنوب، طرد اللاعب العراقي ياسر قاسم في الدقيقة 68 من اللقاء.