جوهرة ريال مدريد يقتل حلم سان جيرمان

وترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية، عن رغبة باريس سان جيرمان، في استقدام النجم البرازيلي، لتعويض الرحيل المحتمل للفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد.وانفجرت موهبة فينيسيوس مع ريال مدريد هذا الموسم، بعدما ساهم في 18 هدفًا خلال 19 مباراة بجميع المسابقات، حيث سجل 11 هدفًا وصنع 7 آخرين.وقال فينيسيوس في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا أعشق ريال مدريد، وأريد البقاء هنا لفترة طويلة وصناعة التاريخ مع هذا النادي".وعن سر إشارته وتقبيله لشعار ريال مدريد عندما يسجل، قال: "أشير إلى الشعار لأن الجماهير والنادي يحبونني كثيرًا، وأنا أفعل كل ما في وسعي لمساعدة النادي في الوصول إلى المكان الذي يجب أن يكون فيه" .وأضاف: "عندما كنت ألعب في البرازيل، كنت هدافًا، وأفضل لاعب، وفزنا بالبطولة، والدي أخبرني أن ريال مدريد معجب بي، فظننت أني مجنون، مر أسبوع وأخبرني أن أمامه يومين لاتخاذ القرار، لم أستطع إخبار أصدقائي، لم أنم في اليومين لكنني اتخذت القرار الصحيح في النهاية" .بنزيماوعن علاقته مع الفرنسي كريم بنزيما، ولاعبي ريال مدريد، قال: "بنزيما مثير للإعجاب، يفعل كل شيء صعب بمنتهى السهولة، إنه لاعب رائع، وأنا أحب اللعب معه".وتابع: "يمكننا أن نفعل كل شيء من أجل فوز كريم بالكرة الذهبية" .وأوضح: "على أرض الملعب، أتعايش مع بنزيما بشكل أفضل، فهو دائمًا قريب مني، ونقدم مستويات جيدة معًا، أما خارج الملعب، أتواجد مع ميليتاو ورودريجو باستمرار، نحن برازيليون ونفعل الأشياء معًا دائمًا" .وواصل: "أضحك أكثر مع مارسيلو وميليتاو، مارسيلو مثير للإعجاب" .أنشيلوتيوعن علاقته مع مدربه كارلو أنشيلوتي، قال: "إنه مدرب جيد جدًا، فهو يوضح الأمور داخل وخارج الملعب، ويجعل الأمر سهلًا على الجميع، في الخارج يتحدث معي دائمًا لأكون هادئًا، وأفعل ما أفعله حاليًا".وختم: "لطالما كان حلمي أن ألعب لريال لمدريد، أعتقد أنه حلم كل الأطفال، وخاصة من البرازيل، مع كل البرازيليين الذين صنعوا التاريخ هنا، فأنا أعمل على صنع التاريخ مثلهم" .