بعد التعادل مع عمان.. محمد قاسم يوجه رسالة للجمهور العراقي

أكد محمد قاسم لاعب المنتخب الوطني العراقي أنهم قدموا مباراة جيدة أمام عُمان، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب 2021، على الرغم التعادل بهدف لمثله.

وقال قاسم في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، "قدمنا مباراة طيبة، وحققنا نتيجة جيدة، بعد أن تأخرنا بهدف، ولكن عدنا للمواجهة رغم النقص العددي، بعد طرد ياسر قاسم، وكان مستوانا في الشوط الأول مميزاً، وكدنا أن نسجل من أكثر من كرة، ولكن القائم حرمنا من التسجيل".

وأضاف صانع ألعاب المنتخب الوطني العراقي أنهم تأثروا بعد حالة الطرد، التي تعرض إليها زميله ياسر قاسم، عند الدقيقة الـ67، ويرى أن المستوى انخفض بسبب ذلك، وهو ما أسفر عن إحراز الفريق العُماني لهدف التقدم، من علامة الجزاء، مشيراً إلى أن اللاعبين لم يفقدوا الأمل حتى الرمق الأخير، وتحقيق التعادل في اللحظات القاتلة.

ووعد محمد قاسم الجماهير العراقية بتحقيق الانتصار، في المباراة المقبلة أمام البحرين، ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى، من أجل تجديد أمل التأهل، إلى الدور الثاني للبطولة العربية.