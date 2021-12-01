مدرب عراقي: تصرف بيتروفيتش مع اللاعب أيمن حسين غير صحيح ومرفوض

وصف جمال علي نجم المنتخب الوطني العراقي السابق، والمدرب الكروي الحالي، حادثة دخول المونتيغيري زيليكو بيتروفيتش مدرب أسود الرافدين إلى أرضية الملعب، في مباراة يوم أمس أمام عُمان، ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2021، بالتصرف الخاطئ والمرفوض.

وقال علي في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، "تصرف بيتروفيتش مع اللاعب أيمن حسين غير صحيح ومرفوض، ولكنه يوضح حجم الضغوطات الكبيرة التي يعيشها المنتخب الوطني، في الفترة الحالية، وهو ما أنعكس على ردة فعل المدرب بدخوله لأرض الملعب، والطلب من اللاعب بترك تنفيذ الكرة إلى زميله الشاب حسن عبد الكريم (قوقية)".

وأشاد المدرب العراقي بالاداء العام لمنتخب بلده، على الرغم من بعض الثغرات في الخط الدفاعي"، مشيراً إلى أن "الفرصة مؤاتية بحجز بطاقة العبور إلى الدور الثاني عن المجموعة الأولى، ولكنه يرى أن المباراتين المقبلتين لن تكون سهلة، خاصة أن البحرين وقطر يبحثان عن أمل العبور كذلك".

ودعا جمال علي الكادر الفني لأسود الرافدين بالاستقرار على التشكيلة، لأنها سستسهم على تصاعد المستوى الفني للاعبين، خاصة أن الفريق لم يشهد استقراراً على العناصر، في الفترة الأخيرة، على حدِّ وصفه.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، ركزت على تفاصيل ردة الفعل، لكونها حالة نادرة، بدخول مدرب المنتخب الوطني إلى أرض الملعب، والطلب من مهاجم الفريق أيمن حسين، بترك تنفيذ ركلة الجزاء إلى لاعب آخر، بعد إضاعته الركلة الأولى، وأختلف المعلقون على تصرف المدرب، فمنهم من وجدها من باب الحرص، خاصة أن الفريق العراقي كان يبحث عن هدف التعادل، في الثواني الأخيرة من زمن المباراة، فيما وصفها آخرون بالتصرف الخاطئ، ولا يليق بسمعة منتخب البلد.