الجزائر تقسو على السودان في كأس العرب

وتقدمت الجزائر، بقيادة مجيد بوقرة مدرب منتخب المحليين بدلا من جمال بلماضي مدرب المنتخب الأول، 3-0 في الشوط الأول بفضل ثنائية بغداد بونجاح وهدف المدافع جمال بلعمري.وأكملت بطلة أفريقيا، التي تعتمد على تشكيلة من المحليين ومحترفين بأندية عربية، الرباعية في بداية الشوط الثاني عبر العربي هلال سوداني.وادخرت الجزائر جهدها خلال الشوط الثاني ما سمح للسودان بالحصول على ركلة جزاء عقب مخالفة ارتكبها بلعمري لكن الحارس والقائد رايس مبولحي تصدى لركلة محمد عبد الرحمن في الدقيقة 70.وتصدرت الجزائر المجموعة قبل مواجهة مصر ولبنان في وقت لاحق اليوم.