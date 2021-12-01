رسميا.. برشلونة يعلن غياب لاعبه لفترة طويلة

وقال النادي الكتالوني في بيان، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن لاعبه، سيرجي روبرتو، يعاني من إصابة قوية على مستوى أوتار الركبة، وسيخضع لعملية جراحية".وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن "روبرتو سيجري العملية تحت إشراف الطبيب لاسي ليمبينين، وسيغيب عن الملاعب لفترة طويلة".ولم يشارك روبرتو مع البارسا منذ مباراة رايو فايكانو في الليجا، والتي تعرض فيها الفريق للهزيمة بهدف دون رد، وأقيل على إثرها المدير الفني الهولندي، رونالد كومان، ليحل تشافي هيرنانديز بدلا منه.