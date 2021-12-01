الأمين العام للاتحاد اللبناني يصل ملعب المدينة في بغداد

وقال الاتحاد العراقي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الشحف وصل إلى ملعب المدينة الدولي لحضور المباراةِ النهائيةِ لبطولة اتحاد غرب آسيا الثانية للشباب التي تجمعُ منتخبنا العراقي للشباب ونظيره اللبناني في الساعة السابعة مساءً".وكان في استقباله، وفق البيان، "الأمينُ العام للاتحاد العراقي (محمد فرحان)".