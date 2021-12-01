رئيس اتحاد غرب آسيا يهنئ العراق بنجاح البطولة وإقامة النهائي في بغداد

وعبّر الأمير علي عن "أسفه لعدم تمكنه من حضور نهائي البطولة ومشاركة الجمهور العراقي أفراحه بهذه المناسبة السعيدة لظروفٍ خاصةٍ، متمنياً أن يكون النهائي متميزاً ومبهراً كما هو حال أي بطولة تقام في العراق" .وقدّمَ درجال "شكره وتثمينه للثقةِ الكبيرةِ من اتحاد غرب آسيا والتي تجسدت بأصدق المساعي للأمير علي بن الحسين، وحرصه على إقامة النهائي في بغداد، ووضع حدٍ للحظر المفروض على الملاعب العراقية، مجدداً شكره لكل من أسهم في دعمِ ملفِ العراق استضافة البطولات وبالموافقة الرسمية التي صدرت من الاتحادين الدولي والآسيوي التي كان للشيخ سلمان بن إبراهيم مساعيه الكبيرة فيها، وحرصه على أن تشهد بغداد مباراةً كبيرةً لنهائي بطولة شبابية".