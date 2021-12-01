مصر تحقق فوزا صعبا امام لبنان في كأس العرب

وسجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71 عن طريق محمد مجدي أفشة من ضربة جزاء بعد فاصل من الفرص الضائعة للفراعنة واستبسال كبير للاعبي لبنان، خصوصا في الشق الدفاعي بجانب الحارس مصطفى مطر نجم المباراة.ورفع منتخب مصر رصيده بقيادة مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش إلى 3 نقاط في المركز الثاني خلف الجزائر المتصدر بينما يحتل منتخب لبنان المركز الثالث بلا نقاط بقيادة مديره الفني التشيكي إيفان هاشيك.