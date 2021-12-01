الكرة الذهبية.. صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة بشأن رونالدو وميسي

ونال البرغوث جائزته السابعة، الاثنين الماضي، ليبتعد برقمه القياسي عن غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، الذي حصدها 5 مرات.

وفجرت صحيفة "ذا.صن" البريطانية، مفاجأة مدوية تتعلق بحصد رونالدو أكبر عدد من النقاط في تاريخ الكرة الذهبية، بفارق أكثر من 200 نقطة عن صاحب الـ34 عاما.وأشارت إلى أن "الدون" حصد أصواتا منحته 3781 نقطة في كافة سباقات الكرة الذهبية التي دخلها طيلة السنوات الماضية، فيما حصد ميسي 3574 نقطة.وجاء ذلك رغم حصول الدولي الأرجنتيني على 613 نقطة في 2021، بينما تأخر عنه رونالدو بفارق كبير، محتلا المركز السادس برصيد 178 نقطة.يذكر أن عام 2017 شهد آخر تتويجات الدولي البرتغالي بالجائزة، ليُحرم منها في العام التالي لصالح الكرواتي لوكاس مودريتش، نجم ريال مدريد، حيث حل ثانيا في التصويت.