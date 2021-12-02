مدرب العراق عن مباراة البحرين غدا: التشكيلة ستشهد تغيير 5 لاعبين

أكد مدرب المنتخب الوطني العراقي زيليكو بيتروفيتش، اليوم الخميس، جاهزية فريقه لخوض المباراة المقبلة، أمام منتخب البحرين ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى، في بطولة كأس العرب 2021.

وقال بيتروفيتش في المؤتمر الصحفي، الذي يسبق مواجهة يوم غد الجمعة: "بكل تأكيد ستكون المباراة صعبة، لأننا نلعب في بطولة على مستوى عالٍ، نحن جئنا هنا لتقديم أفضل المستويات، قدمنا شوطاً أول جيداً أول عُمان، وارتكبنا بعض الأخطاء في الشوط الثاني، وأنا متأكد أن حسن رائد لن يكرر الخطأ السابق، عندما تسبب بركلة جزاء في المباراة الماضية".

وأضاف أن المواجهة المقبلة أمام البحرين لن يتكون سهلة، ولكنهم مستعدون بشكل جيد، من أجل تحقي نتيجة جيدة، مشيراً إلى أنه يشعر بارتياح كبير حالياً، خاصة بعد تحقيق هدف التعادل في الرمق الأخير، موضحاً أن التشكيلة ستشهد تغيير 5 لاعبين، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وبخصوص حادثة دخوله لأرض ملعب المباراة، في لقاء عُمان السابق أجاب: "كنت هادئاً في المرة الأولى عندما سدّد أيمن حسين ركلة الجزاء، ولكن عند إضاعته الركلة، أردت أن يسدّدها حسن عبد الكريم من أجل حماية أيمن، وأنا اعتذرت عن سوء التصرف، الذي أرتكبته".

وهنأ بيتروفيتش الجماهير العراقية بالفوز ببطولة غرب آسيا للشباب، على حساب لبنان يوم أمس الأربعاء، وواصل مناشدته للاتحاد الدولي لكرة القدم بضرورة رفع الحظر عن الملاعب العراقية، لأن الوضع آمن في العاصمة بغداد، خاصة بعد تواجد 70 ألف مشجع، في نهائي غرب آسيا، مطالباً الفيفا بمنح الجمهور العراقي الاستحقاق بمشاهدة منتخب بلده في أرضه.

ووجه السؤال للفيفا بالقول: "هل تعرفون بابل؟، فقط إسالوا عن تاريخ العراق، فلماذا يستحق العراق اللعب في أرضه، لن أقول غير بابل، يجب أن يلعب المنتخب العراقي في أرضه.

وختم حديثه بالتأكيد على أنه يعمل على خدمة المنتخب العراقي، ولا يهتم لما يتم قوله في الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، وهو لن يمانع من إقالته إذا أراد اتحاد الكرة ذك، على حدِّ وصفه.