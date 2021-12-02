بماذا وصف مدرب البحرين سوزا مواجهة العراق .. وهل تستمر العقدة؟

وقال سوزا في المؤتمر الصحفي، الذي يسبق لقاء يوم غد: "نأمل في تعويض الخسارة الأولى أمام قطر، علينا أن نعمل على استثمار الفرص المتاحة، وترجمتها للأهداف في مباراة العراق، الفرصة قائمة لنا بالتأهل، وتم التحضير بشكل جيد، أعمل مع الفريق منذ عامين، ونستطيع أن نحرج أي منتخب نواجه".ورداً على سؤال، بخصوص العقدة التي يمثلها سوزا للمنتخب العراقي، حيث لم يخسر في 4 مواجهات سابقة، أجاب بالقول: "جميع النتائج السابقة أصبحت خلفنا، الآن الظروف مختلفة تماماً، بكلِّ تأكيد نريد الفوز عليهم مرةً أخرى، المنتخب العراقي فريق جيد، ويمتلك لاعبين رائعين، وسنواجههم ثانيةً في مباراة صعبة على الطرفين، وهدفنا الأساسي دوماً هو الفوز، سواء كانت المواجهة أمام العراق أو عُمان أو فريق آخر".وختم حديثه بالإشارة إلى أنه من دواعي سروره أن يلاعب العراق، لأن المواجهات معهم ترفع من الاداء الفني للاعبين، وتطوّر من مستوياتهم الفنية في مباراة الغد".ويبحث المنتخبان العراقي والبحريني عن أول فوز لهما، في البطولة العربية، من أجل تجديد أمل التأهل إلى الدور الثاني، حيث يملك العراق نقطة واحدة من التعادل أمام عُمان، والبحرين قدم من السفارة أمام قطر، في المباراة الافتتاحية.