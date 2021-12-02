مصطفى ناظم: سنقاتل من أجل اسعاد الجماهير

وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن "جميع مباريات البطولة مهمة وحاسمة خصوصا بعد التعادل في المواجهة الماضية أمام منتخب عمان، بات لزاما علينا تحقيق نتيجة الفوز، لتكون حظوظنا قائمة في التأهل عن المجموعة الأولى".وأضاف "الجماهير العراقية دائما تقف بجانبنا وتساندنا وهم الداعم الأكبر للاعبين ولولا الجماهير لما كان هناك منتخب قوي، لذا سنقاتل من أجل الجماهير وإسعادهم من خلال خطف نتيجة المباراة".وأوضح ناظم أن "المنتخب البحريني جيد وسبق وأن التقى الفريقان في منافسات مختلفة وأوراقهما مكشوفة، لافتا إلى أن الأهم في المباراة هو التركيز العالي واستثمار الفرص والخروج من المباراة بنقاط الفوز".