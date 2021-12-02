اريكسن يعود الى التدريبات بعد حادثة "يورو 2020"

وقال متحدث باسم نادي أودينسي بولدكلوب الدنماركي الذي لعب له إريكسن في فترة الناشئين: "تواصل إريكسن معنا، وهو يتدرب هنا بنفسه".وأضاف بحسب ما نقل موقع سكاي سبورتس: "من الطبيعي أن يتدرب هنا، خاصة أنه كان هنا في صغره ويعيش بالقرب من النادي، نحن سعداء لتوفير وسائل التدريب له".وفي آب الماضي، قال فرانشيسكو براكونارو عضو اللجنة الفنية والعلمية في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إنه "لن يسمح لإريكسن باللعب في إيطاليا قبل إزالة جهاز تنظيم ضربات القلب".ولعب إريكسن مع ذلك الفريق الدنماركي قبل أن ينتقل إلى أياكس في عام 2008، وانتقل بعدها إلى توتنهام في عام 2013 وشارك معه في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019، قبل أن يوقع لإنتر الإيطالي العام الماضي.