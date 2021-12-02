مدرب مصري يلفض انفاسه الاخيرة في مبارة لكرة القدم

تعرض المدير الفني لفريق المجد آدهم السلحدار لأزمة قلبية ادت الى وفاته ، أثناء مباراة فريقه ضد الزرقا في دوري القسم الثاني المصري.

وذكرت وسائل اعلام مصرية انه "بعد أحراز المجد، هدفًا في الدقيقة 47 من زمن الشوط الثاني، سقط آدهم السلحدار على أرضية الملعب، وتم نقله بعدها لأقرب مستشفى، قبل لفظ أنفاسه الأخيرة".



واضافت ان "عدد كبير من مسؤولي الرياضة في مصر تقدموا ، بالنعي والمواساة لأسرة الفقيد".

ويعد آدهم السلحدار، من نجوم الإسماعيلي السابقين، وعمل كمدير فني ومدربًا عامًا للدراويش في الموسم الماضي.



وتولى السلحدار، تدريب المجد بدوري القسم الثاني هذا الموسم، بعد 3 جولات من بداية البطولة المحلية.