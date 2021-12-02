دورتموند يفجر مفاجأة كبرى تعقد مستقبل هالاند

وربطت تقارير عدة في الآونة الأخيرة هالاند بالرحيل عن دورتموند، وبنت وسائل إعلامية عدة تكهناتها استنادا لما رُوج كثيرا بشأن وجود شرط جزائي في عقد اللاعب.ونفى نادي بوروسيا دورتموند وجود شرط جزائي في عقده مع هالاند، الذي سينتهي في صيف عام 2024.وكانت بعض وسائل الإعلام الألمانية قد ادعت أن هناك شرطا جزائيا في عقد هالاند سيدخل حيز التنفيذ بداية من الصيف المقبل تتراوح قيمته بين 75 و90 مليون يورو.ونفى المدير العام للنادي الألماني، هانز يواخيم فاتسكه لشبكة (سبورت1) الرياضية الألمانية، تلك الشائعات قائلا "لا يمكنني أن أؤكد وجود شرط جزائي كهذا في عقد هالاند".وأكدت الشبكة أن الأمر الوحيد المؤكد هو ضرورة أن يتوصل النادي لاتفاق مع اللاعب ليفتح له طريقا للخروج حال وصول عرض مرض إلى مكاتب سيجنال إيدونا بارك، لا يقل عن 100 مليون يورو.وأضاف فاتسكه "لا توجد شروط جزائية في أكثر من 90% من عقود لاعبينا" مؤكدا أن النادي يسعى بكل الطرق للإبقاء على هالاند في صفوفه لما بعد 2022.ويتطلع النادي لإغراء هالاند بزيادة راتبه ليصل إلى 18 مليون يورو سنويا ليصبح الأعلى بين زملائه بالفريق الألماني.وسيعتمد الأمر على قرار اللاعب ورغبته في البقاء من عدمه مع دورتموند، الذي لم تعد لديه حظوظ في الاستمرار على المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا بعدما حل ثالثا في مجموعته خلف أياكس أمستردام وسبورتنج لشبونة.