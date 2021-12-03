كأس العرب.. مواعيد مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات

تستأنف منافسات كأس العرب قطر 2021 الممتدة من تاريخ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مبارياتها غدا الجمعة 3 ديسمبر/ كانون الأول بإجراء الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث برمجت مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تجرى مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة يوم السبت 4 ديسمبر/كانون الأول.

يواجه المنتخب البحريني نظيره العراقي في افتتاح مباريات المجموعة الأولى على استاد الثمامة، ويسعى المنتخبان لتحقيق فوزهما الأول في المسابقة، بعد تعثرهما في الجولة الأولى، التي لعبت يوم الثلاثاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني، إذ تعادل العراق أمام عمان بنتيجة هدف لمثله، فيما خسر منتخب البحرين أمام المنتخب القطري بنتيجة 1-0 في المباراة الافتتاحية.

يستضيف استاد المدينة التعليمية، مواجهة المنتخب القطري مع نظيره العماني في ثاني مقابلات المجموعة الأولى، ويستهدف العنابي تحقيق فوزه الثاني والتأهل للدور ربع النهائي، فيما ستكون عمان مطالبة بتحقيق نتيجة إيجابية للإبقاء على حظوظها كاملة في المرور إلى الدور القادم.

يحتضن استاد البيت المونديالي بمدينة الخور مساء يوم الجمعة 3 ديسمبر/كانون الأول، مباراة المنتخب التونسي متصدر المجموعة الثانية ضد المنتخب السوري لحساب الجولة الثانية، ويحسم "نسور قاسيون" مصيرهم في الدورة، حيث إن أي تعثر آخر قد يعرقل حظوظهم في المرور إلى الدور القادم.

تحتل سوريا المرتبة الأخيرة بدون نقاط بعد انهزامها أمام الإمارات في المباراة الأولى بنتيجة هدفين لهدف، فيما يسعى نسور قرطاج إلى ضمان تأهلهم المباشر بعد فوزهم في المباراة الأولى بنتيجة ثقيلة أمام موريتانيا بنتيجة 5-1.



الجمعة 03 ديسمبر/ كانون الأول:

مواعيد وملاعب مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب قطر 2021:

المجموعة الأولى:

البحرين - العراق، تجرى على الساعة 13.00 بتوقيت مكة المكرمة

الملعب: استاد الثمامة

عمان - قطر، تجرى على الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة

الملعب: استاد المدينة التعليمية

المجموعة الثانية:

موريتانيا - الإمارات، تجرى على الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة

الملعب: استاد 974

سوريا - تونس، تجرى على الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة

الملعب: استاد البيت

السبت 04 ديسمبر/ كانون الأول

المجموعة الثالثة:

الأردن - المغرب، تجرى على الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة

الملعب: استاد أحمد بن علي

فلسطين - السعودية، تجرى على الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة

الملعب: استاد المدينة التعليمية

المجموعة الرابعة:

لبنان - الجزائر، تجرى على الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة

الملعب: استاد الجنوب

السودان - مصر، تجرى على الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة

الملعب: استاد 974