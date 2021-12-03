كل ما تريد معرفته عن مباراة العراق والبحرين في كأس العرب

يستضيف ملعب "الثمامة" في قطر المواجهة التي تجمع بين منتخبي العراق والبحرين اليوم الجمعة، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس العرب.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 1:00 اليوم الجمعة بتوقيت العراق والبحرين على ملعب "الثمامة" في قطر بصافرة الحكم الزامبي جاني سيكازوي.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق أحمد البلوشي.

تقام المباراة الساعة 1:00 اليوم الجمعة بتوقيت العراق والبحرين على ملعب "الثمامة" في قطر بصافرة الحكم الزامبي جاني سيكازوي.وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق أحمد البلوشي.

ترتيب المجموعة

يحتل منتخب قطر صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على البحرين بنتيجة 1/0.

ويحتل المنتخب العراقي المركز الثاني برصيد نقطة واحدة بالتساوي مع عمان بعد التعادل بنتيجة 1/1، بينما يحتل منتخب البحرين المركز الأخير بلا نقاط.

تاريخ المواجهات

بدأت مواجهات المنتخبين بفوز ساحق للعراق على البحرين بنتيجة 10/1 في كأس العرب العام 1966 ثم فاز المنتخب العراقي بنتيجة 4/1 في كأس الخليج العام 1976 ثم الفوز بنتيجة 4/0 لصالح العراق في كأس الخليج العام 1979.

وواصل المنتخب العراقي تفوقه بالفوز بنتيجة 2/0 في تصفيات كأس العالم 1982 ثم فاز بنتيجة 1/0 في كأس الخليج العام 1984 ثم تعادلا بنتيجة 1/1 في كأس العرب 1985 بالدور الأول وفاز المنتخب العراقي بنتيجة 1/0 في المباراة النهائية بنفس النسخة.

وتعادل المنتخبان دون أهداف في كأس الخليج العام 1986 ثم فاز منتخب العراق بنتيجة 1/0 في كأس الخليج العام 1988 بينما حقق منتخب البحرين فوزه الأول في تصفيات كأس العالم 2002 بنتيجة 2/0 قبل أن يفوز منتخب العراق بنتيجة 1/0.

وفي تصفيات كأس أمم آسيا 2004، فاز المنتخب العراقي بنتيجة 5/1 وتغلب منتخب البحرين بنتيجة 1/0.

وتعادل المنتخبان بنتيجة 1/1 في كأس الخليج العام 2007 ثم فاز منتخب البحرين بنتيجة 3/1 في كأس الخليج العام 2009 وفاز المنتخب العراقي في كأس الخليج 2010 بنتيجة 3/2.

واقتنص المنتخب العراقي بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الخليج 2013 بعد فوزه بركلات الترجيح بنتيجة 4/2 عقب التعادل بنتيجة 1/1 وتعادلا دون أهداف في بطولة غرب آسيا في نفس العام.

وتعادل المنتخبان بنتيجة 1/1 في كأس الخليج 2017 وفاز المنتخب البحريني بنتيجة 1/0 في نهائي بطولة غرب آسيا العام 2019 وتعادل المنتخبان بنتيجة 1/1 ودون أهداف في تصفيات مونديال 2022.

وتغلب منتخب البحرين وصعد إلى نهائي كأس الخليج العام 2019 بعد الفوز بنتيجة 5/3 بركلات الترجيح عقب التعادل بنتيجة 2/2.

البحرين وطوق النجاة

يدخل منتخب البحرين باحثا عن طوق النجاة وتحقيق الفوز الأول في المجموعة من أجل الحفاظ على فرص التأهل وقلب حسابات المجموعة.

وقال البرتغالي هيليو سوزا المدير الفني لمنتخب البحرين في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إنه سيخوض المواجهة باحثا عن الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية، مؤكدا أن المنتخب البحريني يسعى لمواصلة الأداء الجيد.

وأضاف: "ندرك أهمية مباراة العراق وعلينا أن نبحث عن تحقيق الفوز للحفاظ على فرصنا في التأهل".

ويعتمد المنتخب البحريني على تشكيلته التي تضم حارس المرمى سيد محمد، وأمامه رباعي خط الدفاع أحمد بوغمار ووليد الحيام وسيد عيسى وسيد ضياء.

ويقود خط الوسط محمد الحردان وجاسم الشيخ وأمامهما كميل الأسود وعلى الأطراف علي مدن ومهدي الحميدان وفي الهجوم محمد الرميحي.

العراق والبحث عن الفوز

يبحث المنتخب الوطني العراقي عن تحقيق الفوز بعد البداية الجيدة بالتعادل مع عمان، وبالتالي سيكون الفوز مهما لأسود الرافدين للمنافسة بقوة على بطاقتي التأهل.

وقال المدرب زيليكو بتروفيتش المدير الفني للمنتخب العراقي في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، إن مواجهة البحرين مهمة للطرفين وستكون حاسمة في وجهة نظره في حسابات التأهل.

وأكد أن فريقه قدم أداء طيبا أمام عمان، ولكن يبقى البحث عن الفوز هو شعار أسود الرافدين في مواجهة البحرين.

ويعتمد المنتخب العراقي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى فهد طاليب، وأمامه رباعي خط الدفاع مصطفى ناظم ومناف يونس وحسن رائد وشيركو كريم، بينما يقود خط الوسط أمجد عطوان وبجواره حسين عمار في غياب ياسر قاسم للإصابة وأمامهما بشار رسن صانع الألعاب وعلى الأطراف محمد قاسم وأحمد فرحان، مع المهاجم أيمن حسين.

وقال محمد عبد العظيم عظيمة مدرب الأهلي البحريني الأسبق إن المنتخب البحريني سيكون بحاجة لتحقيق الفوز لتعويض خسارته أمام قطر في الجولة الأولى وهو نفس هدف المنتخب العراقي بعد تعادله مع عمان.



وأشار إلى أن المنتخب العراقي يملك لاعبين أصحاب موهبة فردية مميزة، ولكن منتخب البحرين يبدو أكثر جماعية وتنظيما داخل المستطيل الأخضر.