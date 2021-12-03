المنتخب الوطني يتعادل مع البحرين في بطولة كأس العرب

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة منتخبي العراق والبحرين في الجولة الثانية من المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب2021 التي تقام في قطر.

وفشل لاعبو المنتخبين في استغلال أي من الفرص المتاحة لتنتهي المباراة على التعادل السلبي.

ورفع التعادل رصيد العراق إلى نقطتين في المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى، حيث تعادل في المباراة الأولى 1/1 مع عمان، في حين يملك منتخب البحرين نقطة وحيدة بعدما خسر 1/0 أمام قطر في الجولة الأولى.