قطر تتأهل على حساب عمان الى الدور ربع النهائي من كأس العرب

وسجل هدف قطر الأول أكرم عفيف من علامة الجزاء في الدقيقة 32، وتعادل خالد الهاجري لعمان، لكن المنتخب القطري خطف هدف الفوز في الدقيقة 98 عن طريق فهمي سعيد لاعب عمان (بالخطأ في مرماه)، حيث تدخلت تقنية الفيديو لاحتساب الهدف.وبذلك الفوز رفع المنتخب القطري رصيده إلى 6 نقاط محتلا صدارة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد عمان عند نقطة واحدة بالمركز الثالث مؤقتا.