المنتخب المغربي يهزم الأردن ويبلغ ربع نهائي كأس العرب

بلغ المنتخب المغربي الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب 2021 بقطر، بفوزه الكبير على المنتخب الأردني برباعية نظيفة، اليوم السبت 4 ديسمبر/كانون الأول، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من دور المجموعات.





وجاءت أهداف المنتخب مغربي عبر يحيى جبران في الدقيقة الرابعة، ثم أضاف القائد بدر بانون الهدف الثاني في الدقيقة (24)، وزاد محمد الشيبي غلة بلاده في الدقيقة (45+3)، قبل أن يختتم سفيان رحيمي الرباعية في الدقيقة (87 من ركلة جزاء).

لحساب المجموعة الثالثة وعلى ملعب أحمد بن علي المونديالي، لم يمهل المنتخب المغربي نظيره الأردني أكثر من 4 دقائق ليتقدم في النتيجة عبر يحيى جبران الذي استثمر كرة عائدة من الحارس يزيد أبو ليلى.

رغم الهدف المبكر لم يتراجع أسود الأطلس إلى مناطقهم وواصلوا سعيهم لتسجيل الهدف الثاني الذي لم يتأخر كثيراً، حيث ضاعف القائد بدر بانون النتيجة في الدقيقة (24) إثر ركلة ركنية حولها برأسه إلى الشباك الأردنية.

ومن تبادل جميل للكرة كاد إسماعيل الحداد أن يرفع غلة المغاربة إلى ثلاثية في الدقيقة (37)، لكن الحارس الأردني تألق في الذود عن مرماه وحول الكرة إلى ركنية.

سيطرة مطلقة وجمل تكتيكية ولوحات فنية مميزة من أبناء المدرب المغربي الحسين عموتة الذين نجحوا في إضافة الهدف الثالث عبر الظهير الأيمن محمد الشيبي الذي حول ركنية أشرف بن شرقي إلى هدف جميل في الدقيقة (45+3).

دخل المنتخب الأردني النصف الثاني من المواجهة بوجه مغاير، حيث تخلى رجال المدرب عدنان حمد عن تحفظهم الدفاعي وخجلهم الهجومي وحاولوا التقدم لمناطق أسود الأطلس من دون فاعلية كبيرة.

ورغم السيطرة الأردنية على الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني، جاءت الخطورة من الجانب المغربي حيث مرر عبد الإله حفيظي إلى وليد أزارو الذي انفرد بالحارس أبو ليلى فتصدى الأخير ورفع الحكم رايته معلناً تسلل في الدقيقة (57).

في الدقيقة (61)، بدأ مدرب المنتخب المغربي الحسين عموتة بالتفكير في المباريات القادمة، حيث استبدل عبد الإله حفيظي وأشرف بن شرقي بكل من محمد بن معمر وسفيان رحيمي.

وعاد الظهير الأيمن محمد الشيبي لتهديد مرمى الأردن بتسديدة قوية تألق في التصدي لها حامي عرين النشامي يزيد أبو ليلى في الدقيقة (70) قبل أن يتدخل الدفاع لإبعاد خطر مغربي آخر عبر سفيان رحيمي في الدقيقة (72).

وفي الدقيقة (87)، رفع سفيان رحيمي غلة أسود الأطلس إلى رباعية من ركلة جزاء، معلناً عن المغرب مراهناً قوياً وجدياً على لقب البطولة التي تنظمها قطر تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم.



ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب

بهدا الفوز الكبير، تمكن المنتخب المغربي من حجز تذكرته إلى ربع نهائي البطولة بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، فيما تجمد رصيد المنتخب الأردني عند 3 نقاط في المركز الثاني، بانتظار مواجهة المنتخب السعودي الثالث والمنتخب الفلسطيني الرابع.

المغرب: 6 نقاط؛

الأردن: 3 نقاط (مؤقتا)؛

السعودية: بلا نقاط (مؤقتاً)؛

فلسطين: بلا نقاط (مؤقتاً)؛