تصويت العرب في جائزة الكرة الذهبية.. من رشح العراق؟

ويصوت 180 صحفيا على مستوى العالم لاختيار الفائز بالكرة الذهبية بين 30 لاعبا يتم ترشيحهم لنيل الجائزة المرموقة.ويرتب الصحفيون، قائمة مكونة من 5 لاعبين، بحيث يحصد الأول 6 نقاط، والثاني 4 نقاط، والثالث 3 نقاط، والرابع نقطتين، والخامس نقطة وحيدة.ويفوز بالجائزة اللاعب صاحب العدد الأعلى من النقاط، وفي حال تساوي لاعبين في عدد النقاط، تذهب الكرة الذهبية إلى اللاعب الأكثر اختيارا في المركز الأول.ونال الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة "الكرة الذهبية" لعام 2021، وجاء المصري محمد صلاح نجم ليفربول في المركز السابع وهو ما فاجأ الكثير نظرا لمستواه المتميز مع "الريدز".وحسب القوائم المسربة، فإن أصوات العرب في المركز الأول كانت بعيدة عن صلاح ولم تختاره سوى 6 دول فقط من إجمالي المشاركين في التصويت وهي: اليمن، الأردن، العراق، فلسطين، جنوب السودان وبلاده مصر.ولم يصوت من بين الصحفيين في المركز الأول لصالح محمد صلاح من غير العرب إلا بوتان من آسيا.كما خلت الخيارات الخمسة من اسم محمد صلاح في ورقة التصويت الخاصة بالصحفيين الممثلين لدول تونس ولبنان والجزائر وسوريا والصومال وموريتانيا.أما النجم العربي الثاني الذي كان ضمن الـ30 المرشحين، الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي والذي حل في المركز الـ20، فلم يصوت له سوى صحفيين عربيين اثنين، من بلاده ومن اليمن والصوتين وضعاه في المركز الثالث ضمن الخمسة الأوائل.أصوات العرب في سباق "الكرة الذهبية" لعام 2021:العراق1- محمد صلاح2- روبرت ليفاندوفسكي3- كريم بنزيما4- جورجينيو5- ليونيل ميسيمصر1- محمد صلاح2- كريم بنزيما3- روبرت ليفانوفسكي4- ليونيل ميسي5- هاري كينالجزائر1- جورجينيو2- كيفن دي بروين3- رياض محرز4- روبرت ليفاندوفسكي5- ليونيل ميسيالسعودية1- جورجينيو2- ليونيل ميسي3- نغولو كانتي4- برونو فرنانديز5- محمد صلاحجزر القمر1- كريم بنزيما2- جورجينيو3- محمد صلاح4- روبرت ليفاندوفسكي5- نغولو كانتيالإمارات1- ليونيل ميسي2- روبرت ليفاندوفسكي3- جورجينيو4- محمد صلاح5- كريم بنزيماالبحرين1- جورجينيو2- كريم بنزيما3- محمد صلاح4- ليونيل ميسي5- كريستيانو رونالدوجيبوتي1- ليونيل ميسي2- روبرت ليفاندوفسكي3- نغولو كانتي4- جورجينيو5- محمد صلاحليبيا1- ليونيل ميسي2- محمد صلاح3- روبرت ليفاندوفسكي4- كيفن دي بروين5- كيليان مبابيالمغرب1- جورجينيو2- كريم بنزيما3- كريستيانو رونالدو4- ليونيل ميسي5- محمد صلاحموريتانيا1- روبرت ليفاندوفسكي2- جورجينيو3- ليونيل ميسي4- نغولو كانتي5- كريستيانو رونالدولبنان1- ليونيل ميسي2- روبرت ليفاندوفسكي3- جورجينيو4- كيليان مبابي5- كريستيانو رونالدوسلطنة عمان1- كريم بنزيما2- محمد صلاح3- جورجينيو4- كيليان مبابي5- ليونيل ميسيقطر1- جورجينيو2- ليونيل ميسي3- كريم بنزيما4- روبرت ليفاندوفسكي5- محمد صلاحفلسطين1- محمد صلاح2- ليونيل ميسي3- كريستيانو رونالدو4- كيليان مبابي5- جورجينيوالسودان1- ليونيل ميسي2- محمد صلاح3- نغولو كانتي4- إيرلينغ هالاند5- كريم بنزيماتونس1- كريم بنزيما2- روبرت ليفاندوفسكي3- ليونيل ميسي4- جورجينيو5- نغولو كانتيالأردن1- محمد صلاح2- كريم بنزيما3- كيليان مبابي4- كريستيانو رونالدو5- ليونيل ميسياليمن1- محمد صلاح2- كريم بنزيما3- رياض محرز4- كريستيانو رونالدو5- كيليان مبابيسوريا1- كريم بنزيما2- كريستيانو رونالدو3- ليونيل ميسي4- إيرلينغ هالاند5- روبرت ليفاندوفسكيالصومال1- ليونيل ميسي2- جورجينيو3- روبرت ليفاندوفسكي4- نغولو كانتي5- كريم بنزيما