نجم برشلونة يغادر المستشفى

وأعلن برشلونة أن نتائج الاختبارات التي خضع لها جابي، البالغ 17 عاما، إيجابية، وقد غادر المستشفى.وتعرض جابي لإصابة قوية في الرأس بعد نصف ساعة من بدء مباراة برشلونة أمام ريال بيتيس في الجولة الـ16 من الدوري الإسباني، وغادر الملعب محمولا على محفة.واتبع الجهاز الطبي لبرشلونة بروتوكول الارتجاج في المخ، وتم نقل اللاعب إلى المستشفى، عقب اللقاء.وحقق ريال بيتيس انتصارا ثمينا على برشلونة، بهدف دون رد، مساء السبت، بمعقل البلوجرانا "كامب نو".سجل هدف المباراة الوحيد خوان ميجيل خمينيز لوبيز "خوانمي" نجم ريال بيتيس في الدقيقة (79) من عمر اللقاء.ورفع ريال بيتيس رصيده إلى 30 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 23 نقطة في المركز السابع.