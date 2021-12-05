رئيس اتحاد غرب آسيا: العراق قادر على استضافة المباريات والبطولات على أرضه

تلقى وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، عدنان درجال، تهنئة من اتحاد دول غرب آسيا على نجاح بطولة إيرثلنك لاتحاد غرب آسيا للشباب التي أقيمت في البصرة وأربيل، ومباراة الختام في العاصمة الحبيبة بغداد.

وأبرقَ الأمير علي بن الحسين، رئيس اتحاد غرب آسيا، التهنئة مصحوبةً بعبارات الثناء والتقدير للنجاح الباهر الذي خرجت به النسخة الثانية من بطولة غرب آسيا لمنتخبات الشباب.

وجاءَ في البرقية: "يسرني بالنيابة عن اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم أن أتقدم إليكم وإلى مجلس إدارة اتحادكم الموقر بأصدق عبارات التقدير والاحترام والأمنيات بأن يمنحكم الله دوماً موفور الصحة والعافية.

بالإشارة إلى استضافة العراق الشقيق لبطولة إيرثلنك لاتحاد غرب آسيا الثانية للشباب، فإنه لمن دواعي سروري أن أنقل إليكم اعتزازنا الكبير على ما قدّمه الاتحاد العراقي من جهود مثالية لتنظيم البطولة بالتزامن مع ترتيبات مميزة سواء كان ذلك خلال المباريات التي أقيمت في مدينتي البصرة وأربيل أو خلال المباراة النهائية في التي استضافتها العاصمة بغداد.

لقد جاءت البطولة تأكيداً جديداً من اتحاد غرب آسيا للمحافظة على حق الشعب العراقي باستضافته بطولاته على أرضه والعمل بكل جهد للمساعدة برفع الحظر عن ملاعبه، وهو الحق المشروع لكرة القدم العراقية والهدف الذي يسعى اتحاد غرب آسيا لتحقيقه على الدوام، من خلال حرصه على إقامة مبارياتها في مدينتي البصرة وأربيل إلى جانب العاصمة بغداد التي سعدنا جداً باحتضانها للمباراة النهائية بعد غياب طويل للمباريات الرسمية بها، وذلك قياساً بجاهزيتها الكبيرة على الأصعدة والمستويات كافة وبشهادة الجميع.

إن ما حظيت به البطولة من إشادة إقليمية وقارية ودولية وتنظيم مثالي وحضور جماهيري لافت لأمرٍ يؤكد قدرة العراق الشقيق على استضافة المباريات والبطولات على أرضه ووفق المعايير الدولية، ويدعم مساعي جميع الأطراف لاستعادة هذا الحق بالقريب العاجل.

كما ويسرني أن أهنئ من خلالكم منتخبكم للشباب على فوزه باللقب الذي جاء عن جدارة واستحقاق نظير المستويات المميزة التي قدمها على مدار مبارياته في البطولة.

وختاماً، أجدد تقدير اتحاد دول غرب آسيا لشخصكم الكريم ولاتحادكم الموقر، ونسأل الله لكم التوفيق والنجاح في كافة ما تصبون إلى تحقيقه".