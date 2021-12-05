الكشف عن مدى خطورة اصابة كريم بنزيما

وغادر بنزيما مباراة ملعب أنويتا، بعد ما سقط على أرضية الملعب بعد ربع ساعة من بداية المباراة ، وطلب النجم الفرنسي التغيير بسبب إصابة عضلية.وقرر مدرب الريال، كارلو أنشيلوتي، الدفع بالصربي لوكا يوفيتش، بدلا من النجم الفرنسي.وقالت صحيفة "ماركا"، إن "الفحص الأولي الذي خضع له بنزيما في غرفة ملابس الفريق في ملعب أنويتا واليوم في الفالديبيباس يشير إلى عدم وجود إصابة خطيرة".واضافت انه "بعد الفحوصات الأولية تم تشخيص إصابة بنزيما بأنها تقلص عضلي في ساقه اليسرى".اشارت الى انه "سيخضع بنزيما إلى فحص نهائي، يوم الإثنين، كما أنه سيحتاح لراحة أسبوع أو أكثر مما يجعله يغيب أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا وأمام أتلتيكو مدريد في الليغا".وكان أنشيلوتي قد قال عن حالة بنزيما: "كريم لديه مشكلة، حيث شعر بانزعاج، ولا أعتقد أنه سيلحق بمواجهة إنتر ميلان، يوم الثلاثاء القادم، لكنه قد يشارك يوم الأحد".