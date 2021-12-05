أسود الرافدين بالطقم الأبيض في مواجهة قطر

وقد حضرَ عن الجانبِ العراقي المدير الإداري غيث مهنا وطبيب المنتخب الوطني عبد الكريم الصفار والإداري حقي إبراهيم، ومدرب اللياقة البدنية فلادمير كرونيتش، وقد تم تحديدُ أطقم المنتخبين، حيث يرتدي منتخبنا الوطني الطقم الأبيض الكامل وحارس المرمى باللون الأصفر، بينما يرتدي منتخب قطر الطقم العنابي الكامل وحارس المرمى باللون السماوي.ويقود المباراة الحكم باكاري باساما من غامبيا.