الزوراء الى ربع نهائي الكأس على حساب القاسم

وشهد الشوط الاول من المباراة محاولات جادة من قبل الزوراء عبر مهاجمه لهواري الطويل لكن كرته علت العارضة بينما رد القاسم برأسية لعلاء محيسن.وفي الشوط الثاني فرض الزوراء سيطرته على المباراة وتمكن من التسجيل بأقدام سعد عبد الأمير في الدقيقة 61.وحسم الزوراء المباراة وأطاح بالقاسم من بطولة كأس العراق، وضمن تأهله مع الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي.