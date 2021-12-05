الأسود جاهزة لموقعة العنابي.. هذه آلية تأهل العراق

وركزت تدريباتُ اليوم، التي امتدت على مدار ساعةٍ كاملةٍ، على الجوانب الفنية التي شخّصها الجهاز الفني، والعمل عليها من أجل تطبيقها في مواجهةِ الغد.وأكدَ المدربُ المساعد، رحيم حميد: أن "طموحنا منصبٌ لتحقيق نتيجةٍ مرضيةٍ تمنحنا التأهل إلى الدور الثاني من البطولةِ، ونتعاملُ مع كل مباراةٍ وفقاً لحساباتنا الفنية في دراسةِ المنافسين وتشخيص مكامن الضعفِ والقوةِ، وفي ضوئها سنحددُ التشكيلَ الأنسب والنهج الخططي الملائم لمواجهةِ قطر".وأضافَ حميد: "المباراتان السابقتان أفرزتا لنا مجموعةً جيدةً من اللاعبين الشباب، وكنا الأقرب الى الفوزِ على أقل تقدير في إحداهن، لكن الحظ لم يحالفنا، ونأملُ أن تكون الأمور مغايرةً في مواجهةِ غدٍ".من جهته، أشارَ لاعبُ المنتخب الوطني، فرانس ضياء بطرس، إلى: ان "الاستعدادات جيدة، ونحن نعلم صعوبةَ المواجهة كون المنتخب القطري متسلحاً بالأرض والجمهور، ناهيك عن تحضيراته المبكرة للبطولةِ جرّاء مشاركاته المتعددة في أكثر من قارةٍ، لكننا نطمح الى تحسين الأداء الذي بدأ تصاعدياً منذ مواجهةِ عمان مروراً بلقاء البحرين".وأوضحَ: ان "هدفنا الأساس هو الظفر بنقاطِ المواجهة، لأننا نعلم أن الفوزَ سيمنحنا تذكرةَ المرور إلى الدور المقبل من دون النظر الى نتيجةِ المباراة الأخرى".على صعيدٍ متصلٍ، يلتقي منتخب عمان مع البحرين في التوقيت نفسه، وتشيرُ لوائح الاتحاد الدولي لبطولة كأس العرب لحساب المتأهل عن المجموعة انه في حال تساوي منتخبين بعدد النقاط والأهداف يتم اللجوءُ إلى:أولاً: إجمالي فارق الأهداف.ثانياً: الأكثر تسجيلاً للأهداف المسجلة (له).ثالثاً: المواجهة المباشرة .رابعاً: إذا كان التعادل في المواجهة المباشرة يتم اللجوءُ إلى احتسابِ نقاط اللعب النظيف:١- بطاقة صفراء نقطة واحدة.٢ - بطاقتين صفراوتين مع بطاقة حمراء (٣) نقاط.٣- بطاقة حمراء مباشرة (٤) نقاط.٤- بطاقة صفراء ومن ثم بطاقة حمراء مباشرة (٥) نقاط.خامساً: في حال التساوي أيضاً بعدد نقاط اللعب النظيف يتم اللجوءُ إلى القرعة.