رانجنيك يحقق الفوز الاول للشياطين الحمر تحت قيادته

تغلب نادي مانشستر يونايتد الانجليزي على ضيفه كريستال بالاس، مساء اليوم الأحد، بهدف دون رد، ، في المباراة الأولى تحت قيادة مدربه الجديد رالف رانجنيك والتي احتضنها ملعب أولد ترافورد، ضمن لقاءات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف الشياطين الحمر الوحيد فريد في الدقيقة (77)، وبتلك النتيجة رفع اليونايتد رصيده إلى 24 نقطة ليرتقي إلى المركز السادس، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 16 نقطة في المركز الـ12.