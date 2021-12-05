نادي الزوراء ينفي تعرض رئيسه لحادث سير
نفت إدارة نادي الزوراء الرياضي، الأحد، تعرض رئيس النادي فلاح حسن لحادث سير في محافظة البصرة.
وقال المتحدث باسم النادي عبد الرحمن رشيد في بيان، إن "رئيس النادي فلاح حسن تواجد اليوم في البصرة بسبب زيارة عمل الى شركة الموانئ في المحافظة".
وأضاف أن "الانباء التي تحدثت عن حدوث حادث سير غير صحيحة"، مشيراً الى أن "الكابتن فلاح حسن بخير وهو الان في طريقه للعودة الى بغداد عبر مطار البصرة الدولي".
وكانت أنباءً اشارت، اليوم الأحد، الى أن حسن تعرض لحادث سير خلال تواجده في محافظة البصرة.
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