الكشف عن تفاصيل إصابة "بنزيما": سيغيب عن هذه المباريات

وتعرض بنزيما للإصابة خلال مواجهة ريال سوسيداد، أمس السبت، والتي انتهت بفوز الميرنجي بهدفين دون رد، حيث غادر المباراة في الدقيقة 17، وشارك بدلا منه الصربي لوكا يوفيتش.ونشر بنزيما اليوم الأحد، صورة له عبر حسابه على "تويتر"، وكتب عليها: "راحة إجبارية.. استراحة ثم سأعود أقوى".ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بنزيما يعاني من إصابة عضلية في أوتار الساق اليسرى، وسيغيب عن مباراتي إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا والتي ستحدد متصدر المجموعة الرابعة، ومباراة الديربي التي تجمعه مع أتلتيكو مدريد في الليجا.ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الليجا برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد ريال سوسيداد في المركز الخامس برصيد 29 نقطة.وسجل بنزيما 12 هدفاً في الليجا هذا الموسم، يحتل بها صدارة ترتيب الهدافين في المسابقة.