محمد صلاح يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد جوابه عن "شرب الكحول"

عمرو أديب يسأل محمد صلاح ليه ما تشرب خمر ؟



pic.twitter.com/C4yvdXJWnm — زيدان نجد (@Zidane__Najd) December 5, 2021







محمد صلاح مع عمرو اديب

"انا مبشربش الخمره عشان مش شايفها حاجه كبيره ونفسي مبتروحلهاش" هوا انت لو قولت انها حرام هتبقي بيئه وراجعي ولا اي! — 𝟏 𝟗 𝟏 𝟏. (@itsalaasafwat) December 5, 2021





#محمد_صلاح خايف يقول الخمرة حرام وقال انه مش بيحبها .

خايف يعرض نفسه لهجوم الصحافة والمجتمع البريطاني بإعتباره شخصية متطرفة .

فحب يمسك العصاية من النص .

ودي رسالة لأي شخصية بتعبد الشخص ده محمد صلاح مصلحجي ولا يعتبر مثال يحتذي به ابدا . — Nabil Sameh (@Mesr2020Nabil) December 5, 2021





بالنسبه للناس الـ بتقول لصلاح مقلش على الخمرة حرام ليه بوضوح

أعتقد الصوره دي كفيله بأي كلمه ينطقها



❤️خير سفير للإسلام محمد صلاح pic.twitter.com/hCXY0qwf2d — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11Mosalah) December 5, 2021

وفي حوار مطول مع صلاح على قناة "mbc مصر" سأله الإعلامي عمرو أديب عن رأيه عندما يعرض عليه "شرب الكحول" (النبيذ والشمبانيا) في المجتمع الغربي الذي يعيش فيه وبين الطبقة المشهورة وفي حفلاته، فأجاب صلاح مبتسما: "معرفش.. بحس أنو نفسي ما راحت لإني إشرب حاجة".وبعد نشر المقابلة فورا اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بين مستنكر لجواب صلاح حيث رأوا أنه كان يجب أن يجيب بأن شرب الكحول من المحرمات والكبائر، وبين مدافع عنه بالقول بأن صلاح خير سفير للإسلام في الغرب.يذكر أن صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم "البريميرليغ" برصيد 13 هدفا متقدما بأربعة أهداف عن أقرب مطارديه جيمي فاردي نجم ليستر سيتي بعد مضي 15 جولة من عمر المسابقة، كما يتصدر أيضا قائمة أكثر اللاعبين للتمريرات الحاسمة برصيد 9 أهداف.