بعد فوزه بالكرة الذهبية.. أسبوع ميسي "المذهل" ينتهي بخسارة 26 مليونا!

فقد تلقى ميسي أمرا من محكمة في برشلونة، يقضي بهدم فندقه من فئة الأربع نجوم، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.ووفق أمر الهدم، فإن الفندق الذي يضم 77 غرفة "لا يفي بالمعايير الخاصة بالمدينة الإسبانية".ويقع فندق "MiM Sitges"، قرب المنزل الذي كان ميسي يقيم فيه قبل انتقاله من برشلونة لباريس سان جرمان الصيف الماضي.وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ميسي الذي يمتلك فنادق في مايوركا وإيبيزا، اشترى فندق برشلونة مقابل مبلغ يعادل 26 مليون استرليني، من دون أن يعرف بصدور أمر هدم له لمخالفته قوانين البناء.ومن بين المخالفات المسجلة على الفندق، حجم الشرفات الكبير جدا، فضلا عن عدم تلبية منظومة الحرائق والطوارئ لمتطلبات السلطات الإسبانية.وإلى جانب تلك المخالفات، فإن الفندق يحتوي على خزانات كبيرة الحجم، تجمع المياه غير النظيفة الواردة من الحمامات، وتصفيها لتستخدم ثانية في الري وداخل دورات المياه.