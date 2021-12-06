بادرة آمل لبرشلونة قبيل موقعة بايرن ميونخ

ويحتاج برشلونة للفوز على بايرن ميونخ، لضمان تأهله إلى ثمن النهائي، دون النظر إلى نتيجة المباراة الأخرى بين بنفيكا ودينامو كييف.وأعلن الاتحاد الأوروبي أن الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان، هو من سيقود مباراة برشلونة وبايرن ميونخ.ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، فإن أوفيديو سبق له إدارة 5 مباريات لبرشلونة في دوري الأبطال، لم يتعرض خلالها البارسا لأي خسارة، بواقع 4 انتصارات وتعادل وحيد، ولم تهتز شباكه.المباراة الأولى كانت ضد سيلتك في 2016، وحقق برشلونة الانتصار 7-0، وفي 2017 قاد أوفيديو، انتصار البارسا على سبورتنج لشبونة بهدف دون رد.وشهدت المباراة الثالثة، فوز برشلونة على إنتر بهدفين دون رد في 2018، بينما تعادل البارسا سلبيًا في اللقاء الرابع لأوفيديو مع بوروسيا دورتموند في 2019.وانتصر برشلونة على دينامو كييف بهدف دون رد في الموسم الحالي، تحت أنظار الحكم الروماني.يذكر أن كل المباريات التي أدارها أوفيديو لبرشلونة، جاءت بدور المجموعات في دوري الأبطال.