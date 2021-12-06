عدنان حمد: النشامى لديهم حظوظ اقوى للتأهل لربع نهائي كأس العرب

وقال حمد في المؤتمر التقديمي "نسعى لتحقيق الفوز لحسم التأهل، دون النظر لنتيجة مباراة السعودية والمغرب".ويواجه منتخب النشامى ، شقيقه الفلسطيني، غدًا الثلاثاء، في ختام دور المجموعات.واضاف ان "التعادل قد يؤهلنا، وقد يضعنا في حسابات أخرى حال فوز السعودية على المغرب، لذلك سنلعب من أجل الفوز".واشار حمد إلى أنه "جهز منتخب الأردن لكافة الاحتمالات التي تتعلق بحسابات التأهل.