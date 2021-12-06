كورونا يتغلغل داخل صفوف النشامى قبيل مواجهة مصيرية بكأس العرب

وقال الاتحاد الأردني لكرة القدم في بيان: "أظهرت نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها النشامى مساء أمس الأحد، في مقر إقامته بالدوحة، إصابة المدافع مهند خير الله بفيروس كورونا، ليتأكد بالتالي غيابه عن المرحلة المقبلة من منافسات كأس العرب".وأضاف: "بحسب البروتوكول الصحي المتبع في البطولة، فإن خير الله سيلتزم بالعزل لمدة عشرة أيام، مع خضوع المنتخب الوطني الأردني مجددا لفحص كورونا مساء اليوم الاثنين، للاطمئنان على سلامة الفريق".وتعتبر هذه الحالة الثانية في صفوف منتخب الأردن، حيث سبق أن أصيب اللاعب أنس العوضات بفيروس كورونا قبل انطلاق البطولة.وبات المنتخب الأردني يفتقد خدمات كل من بهاء فيصل، محمد الدميري، وخيرالله بسبب الإصابة، إلى جانب إحسان حداد للإيقاف، مع عدم تأكد جاهزية أحمد ثائر، وأحمد اسريوة، ويزن النعيمات حتى الآن، في انتظار التدريب الرئيسي لـ"النشامى" مساء اليوم استعدادا للقاء فلسطين.ويحتاج المنتخب الأردني للفوز على فلسطين للتأهل للدور ربع النهائي، أو التعادل شريطة تعثر السعودية بالخسارة أو التعادل أمام المغرب في المواجهة الثانية ضمن المجموعة ذاتها.