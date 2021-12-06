كلوب يطمئن جماهير ليفربول حول مستقبل صلاح مع النادي

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الفريق أمام ميلان مساء الأربعاء، بدوري أبطال أوروبا: "مفاوضة ومحاولة تمديد عقد لاعب مثله ليس شيئا مثل مقابلة شخص ما لتناول الشاي، هذا أمر عادي، يمكنني قول بعض الأشياء فقط ولكني لست متأكدًا مما إذا كانت ستترجم بطريقة خاطئة وهذه مشكلة".وأضاف: "مو بخير، أنا بخير، أعتقد أن ما نريده جميعًا هو أشياء واضحة، إنها تحتاج إلى وقت، هذا كل شيء".وعما إذا كان صلاح سيشارك في اللقاء المقبل أمام ميلان، بالنظر إلى عدم أهمية اللقاء كون الفريق الإنجليزي ضمن التأهل إلى ثمن النهائي كمتصدر لمجموعته، قال كلوب: "لا يمكنني تقديم تشكيلة الفريق، لكن لا يمكننا تغيير كل شيء".واكد كلوب "لا أستطيع أن أبدأ بتسعة لاعبين، هذا غير ممكن، سنرى ما إذا كان مو سيلعب، لكن اللاعبين يفهمون الموقف، نريد تقديم أفضل فريق في الموقف الذي نحن فيه.. 5 مباريات في 14 يومًا".