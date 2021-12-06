مبابي والملكي.. حديث جديد عن توافق مع فينيسيوس

وأبدى كاسيميرو اقتناعه بأنه إذا وصل مبابي إلى النادي الملكي، سيكون "متوافقا طوال الوقت" مع البرازيلي فينيسيوس جونيور.وقال نجم الميرينجي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة فريقه مع إنتر ميلان، المقررة غدا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا: "بالحديث عن مبابي، رغم أنه ليس لاعبا لدينا، ومن المعقد بعض الشيء التحدث عن شخص ليس في فريقنا.. نحن نعلم أنه لاعب رائع".واعتبر أن الدولي الفرنسي "من بين أفضل ثلاثة لاعبين في العالم، وبإمكانه التوافق مع أي لاعب".وأكد أن "مبابي وفينيسيوس على حد سواء، يمران بلحظة رائعة في مسيرتيهما، وسيكونان متوافقين في جميع الأوقات.. كل من يعشقون كرة القدم يحبونه، لأنه لاعب رائع".وعن مواطنه، قال كاسيميرو "وجود فينيسيوس معنا ميزة، يجب أن نستمر في الاستمتاع باللحظة الجيدة التي يمر بها، لأنه كلما كان جيدا فهو مهم بالنسبة لنا".