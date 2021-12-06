غداً.. ليوث الرافدين يستهلون مشوارهم في غرب آسيا بمواجهة لبنان

وأكدَ رئيس وفد منتخبنا للناشئين، عضو اتحاد الكرة، رحيم لفتة، أن "التحضيرات مستمرةٌ، والوحدةُ الأخيرة التي خاضها المنتخبُ اليوم شهدت اندفاعاً كبيراً من لاعبينا، وحرصاً عالياً ليثبت الجميعُ جاهزيته لخوض المباراةِ أمام لبنان يوم غدٍ".وبيّنَ، أن "هدفنا تحقيق الفوز على منتخبِ لبنان لتكون بدايةً مشجعةً، ومنتخبنا قادرٌ على النجاحِ لامتلاكه الجهاز الفني الجيد واللاعبين المميزين، وبالتالي نسعى لخطفِ النقاط، ومن ثم منافسة المنتخب السعودي في مباراةِ الخميس المقبل على زعامةِ المجموعة".وأوضحَ، أن "جميع المنتخبات تسعى للتأهلِ، وهو حقٌ مشروعٌ، لكننا نراهن على ليوثنا لقطعِ بطاقةِ المرور وزعامة المجموعةِ الأولى، وأملنا التأهل وبلوغ المباراةِ النهائية".أما مدربُ المنتخب، حسن أحمد، أوضحَ أن "المنتخب أكملَ تحضيراته لافتتاحِ مبارياته في بطولةِ غرب آسيا أمام منتخبِ لبنان يوم غدٍ والتي ستقام في ملعبِ نادي الخليج في مدينةِ الدمام".وأضافَ: أن "الفريق وصلَ إلى مدينةِ الدمام قبل ثلاثة أيامٍ، وأكملنا تحضيراتنا بشكلٍ جيدٍ، والمنتخبُ بجاهزيّةٍ تامةٍ، ولاعبونا عازمون على تحقيق بدايةٍ طيبةٍ أمام منتخب لبنان في مواجهةِ الغد، ونطمح إلى تحقيقِ بدايةٍ طيبة".وبيّنَ: أنه "تابعَ منتخبَ لبنان في مواجهته الأولى أمام المنتخبِ السعودي، حيث يلعب بطريقةٍ جيدةٍ ومنظمةٍ، وعلينا أن ندخل المباراةَ بجديةٍ عاليةٍ، ونركز على النقاطِ التي تم تشخيصها والحرص على تحقيقِ النقاط الثلاث دون غيرها للمنافسةِ على بطاقةِ المجموعةِ الأولى".وأشارَ إلى أن "البطولات التي تقسم مجاميعها على ثلاثة منتخبات في المجموعة هي بطولاتٌ لا تقبل التلكؤ في أي مباراةٍ، وبالتالي علينا أن نكون في تركيزٍ عالٍ لتحقيقِ نتيجةِ الفوز، ومن بعدها التخطيط للمباراةِ المقبلة".من جانبهِ، قالَ لاعبُ منتخبنا للناشئين، أسامة علي إن "المنتخب في حالةٍ جيدةٍ، واللاعبون عازمون على تحقيقِ الانتصار في مواجهةِ الغد، بعد أن استفاد الفريقُ من وحداته التدريبيّةِ في الدمام".وأكدَ أن "المنتخب يسعى للفوزِ أمام لبنان وتحقيق النقاط الثلاث، والسعي للتأهلِ إلى المراحل المتقدمة، والمنافسة على لقبِ البطولة كون فريقنا يطمح لخطفِ لقبِ غرب آسيا".فيما أشارَ يوسف إبراهيم إلى أن "اللاعبين هدفهم الأول إسعاد الجماهير العراقيةِ من خلال خطفِ كأس البطولة، وتقديم مستوى جيدٍ في مبارياتِ البطولة التي سنفتتح منافساتها غداً أمام منتخب لبنان".وأكدَ: "أننا في أتم الجاهزيةِ، تدريباتنا مكثفةٌ، وهناك انسجامٌ كبيرٌ بين اللاعبين، ورغبتنا كبيرةٌ لأن نكون فريقاً متماسكاً يحقق نتائجَ طيبة للكرة العراقية".