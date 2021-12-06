تونس والامارات الى الدور القادم في كأس العرب

حيث تمكن المنتخب التونسي من الفوز على نظيره الاماراتي بهدف دون رد ضمن الجولة الثالثة في المجموعة الثانية ورغم خسارة الامارات الا انه تأهل رفقة نسور قرطاج مستفيدا من فوز موريتانيا على المنتخب السوري بهدفين لهدف واحد لحساب نفس المجموعة.وتصدرت تونس المجموعة برصيد 6 نقاط يليها الامارات بـ6 نقاط ايضا فيما احتل المنتخب السوري المركز الثالث ويليه في المركز الرابع والاخير المنتخب المورتاني بثلاث نقاط لكل منهما.