أول تعليق من "بتروفيتش" بعد الخسارة أمام قطر- عاجل

قال مدرب المنتخب الوطني بتروفيتش، الثلاثاء، أن العراق قدم مباراة جيدة أمام قطـر طوال (80) دقيقة.







وقال بتروفيتش خلال مؤتمر صحافي بعد المباراة، "قدمنا مباراة جيدة أمام قطـر طوال 80 دقيقة وقضية استمراري مع المنتخب ستحدد لاحقاً".

وأعرب عن فخره بما قدمه مع المنتخب العراقي، مشدداً بالقول "لا أستطيع تقديم الاعذار عن ما حصل في بطولة كأس العرب".

وخسر المنتخب العراقي أمام قطر بثلاثة أهداف نظيفة في بطولة كأس العرب المقامة حالياً في الدوحة وبالتالي ودع البطولة بعد تعادلين أمام عمان والبحرين وخسارة اليوم.