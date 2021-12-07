بشار رسن يفسر أسباب الهزيمة القاسية أمام قطر

أكد لاعب المنتخب الوطني العراقي بشار رسن أن منتخب العراق كان أفضل من نظيره القطري رغم الخسارة بثلاثة أهداف دون رد، خصوصا في الشوط الأول في ختام مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب 2023.

وقال رسن في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، أن الفروقات الفنية بين الكرتين العراقية والقطرية ظهرت خلال المباراة، خصوصا في الشوط الثاني".

وشدد رسن أن "منتخب العراق انهار في غضون 10 دقائق بسبب ضعف المستوى البدني للفريق في الشوط الثاني ما أدى إلى تسجيل العنابي لثلاثية في وقت وجيز".

وأضاف رسن قائلاً: "منتخب العراق أهدر الفوز في الشوط الأول، حيث سنحت له 3 فرص محققة إحداها ردها القائم، ولو سجلنا لأغلقنا المساحات في الشوط الثاني".

وتابع: "اللاعبون تفاجأوا بالمستوى الكبير الذي ظهر به العنابي بطل آسيا والمشارك في التصفيات الأوروبية"، مبينا أن "اللعب الفعلي في الدوري العراقي أقل من البطولات الكبيرة، وأن الفروقات الفنية بين الكرتين العراقية والقطرية كبيرة".

وأكمل: "المساحات استغلها المنتخب القطري، واللاعبون فشلوا في استغلال الفرص التي سنحت لهم". وأكد رسن أن اللوم يقع عليه شخصياً لإهداره فرصة هدف محقق، لكنه يرى أن تحميله مسؤولية الخسارة يعد تفكيراً عقيما"، مبينا أن "إهداره للفرص سببه عدم التوفيق لا أكثر".

وختم: "كنت أمني النفس بمصالحة الجماهير من خلال البطولة؛ لكننا كسبنا لاعبين شبانا قادرين على إعادة أسود الرافدين إلى الطريق الصحيح".

وتأهل المنتخب القطري بطلا للمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، وحل ثانيا المنتخب العماني، بينما اكتفى المنتخب العراقي بالمركز الثالث والبحريني بالمركز الرابع.