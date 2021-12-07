الهيدوس يكشف سر احتفالية "النوم في الملعب" أمام العراق (فيديو)

كشف حسن الهيدوس، قائد منتخب قطر الأول لكرة القدم، سر احتفاله بالنوم في الملعب بعد تسجيله هدفا أمام منتخب العراق ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى في كأس العرب فيفا 2021.

وسجل الهيدوس الذي حل بديلا في الشوط الثاني الهدف الثالث لمنتخب بلاده في شباك العراق ثم استلقى أرضا احتفالا بالهدف في وضعية النوم.

وتصدرت قطر المجموعة الأولى بـ9 نقاط في صدارة المجموعة لتصطدم بالإمارات في ربع النهائي، فيما ستلعب عمان التي تأهلت في المركز الثاني بعد الفوز على البحرين 3-0 ضد تونس أول المجموعة الثانية.

وقال الهيدوس لقناة الكاس إن سر الاحتفال هو "احتجاج على موعد المباراة المتأخر".

#مونديال_العرب

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حسن الهيدوس - قائد منتخبنا الوطني

يوسف حسن - حارس مرمى منتخبنا الوطني#قنوات_الكاس#FIFArabCup pic.twitter.com/ZsKznWwhvC — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 6, 2021

وأقيمت المباراة الساعة العاشرة مساء بتوقيت قطر منظمة البطولة، التي تستعد لتنظيم كأس العالم 2022 بعد عام واحد من الآن، وهو نفس توقيت مبارة عمان والبحرين، فيما انطلقت مباراتا المجموعة الأولى في السادسة مساء بتوقيت قطر أيضا.

وكانت قطر قد ضمنت التأهل لدور الثمانية منذ الجولة الماضية، لكنها سجلت ثلاثة أهداف في اخر ثماني دقائق من المباراة عبر المعز علي بتسديدة أرضية زاحفة في الدقيقة الـ 82.

ثم عزز أكرم عفيف النتيجة بعد ذلك بدقيقتين قبل أن يختتم القائد حسن الهيدوس الثلاثية في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة من مدى قريب إثر تمريرة عرضية ليرفع رصيد بلاده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة.

وسجلت عُمان ثلاثة أهداف في مرمى البحرين عبر المنذر العلوي بضربة رأس في الدقيقة الـ 41 ثم أضاف أرشد العلوي الهدف الثاني بالطريقة ذاتها في الدقيقة الـ 50.



وأرسل جاسم الشيخ تمريرة بينية رائعة كسرت مصيدة التسلل ليضع خالد الهاجري في موقف انفراد ليسدد بقوة في مرمى البحرين في الدقيقة الـ 59 ليرفع رصيد منتخب بلاده لأربع نقاط من ثلاث مباريات في المركز الثاني بعدما حقق انتصاره الأول.

وفشل منتخبا العراق والبحرين في تحقيق أي انتصار ليجمع الأول نقطتين من تعادلين في المركز الثالث ويتذيل الثاني ترتيب المجموعة بنقطة واحدة ليودعا المسابقة مبكرا.