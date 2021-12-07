صلاح خارج التشكيلة المثالية لعام 2021

واستبعدت اختيارات التاريخ والإحصاء نجم ليفربول المصري محمد صلاح ، والفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي، من التشكيلة المثالية.ويقدّم صلاح مستويات متميزة مع ليفربول في الموسم الحالي ويتصدر الآن قائمة هدافي البريميرليج، في حين لعب كانتي دورًا مهمًا في فوز تشيلسي بالنسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا.فيما اختير المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان من ضمن التشكيلة، وهو اللاعب العربي الوحيد بها.وجاءت التشكيلة الأفضل لعام 2021، كالآتي:حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان - إيطاليا).الدفاع: أشرف حكيمي (سان جيرمان - المغرب) - ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس - إيطاليا) - روبن دياز (مانشستر سيتي - البرتغال) - ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ – كندا).الوسط: جورجينيو (تشيلسي - إيطاليا) - كيفين دي بروين (مانشستر سيتي - بلجيكا) - ليونيل ميسي (سان جيرمان – الأرجنتين).الهجوم: كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد - البرتغال) - روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ - بولندا) - كيليان مبابي (سان جيرمان - فرنسا).